Марсианский зонд MAVEN провел 3 месяца на грани катастрофы

Зонд MAVEN находится на орбите Марса с 2014 года, а 22 февраля текущего года он перешел в «безопасный режим», когда его инерциальные измерительные блоки начали демонстрировать аномальное поведение, сообщили представители NASA. Находясь в «безопасном режиме», космический аппарат отключил все научные приборы. В последующие месяцы космическому агентству удалось вывести MAVEN из «безопасного режима», но с ограниченными возможностями. В этот период он не мог служить спутником-ретранслятором для посадочного модуля InSight и марсоходов Curiosity и Perseverance. Таким образом, трехмесячный сбой космического аппарата означал не только сокращение получения научных данных от MAVEN, но и общее сокращение научных исследований Марса.