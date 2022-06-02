Марсианский зонд MAVEN провел 3 месяца на грани катастрофы

Произошедший в начале 2022 года сбой навигационной системы, поразивший межпланетную станцию NASA MAVEN, подорвал способность этого космического аппарата проводить научные исследования и изучать атмосферу Красной планеты.
Зонд MAVEN находится на орбите Марса с 2014 года, а 22 февраля текущего года он перешел в «безопасный режим», когда его инерциальные измерительные блоки начали демонстрировать аномальное поведение, сообщили представители NASA. Находясь в «безопасном режиме», космический аппарат отключил все научные приборы. В последующие месяцы космическому агентству удалось вывести MAVEN из «безопасного режима», но с ограниченными возможностями. В этот период он не мог служить спутником-ретранслятором для посадочного модуля InSight и марсоходов Curiosity и Perseverance. Таким образом, трехмесячный сбой космического аппарата означал не только сокращение получения научных данных от MAVEN, но и общее сокращение научных исследований Марса.
После более чем трехмесячного простоя MAVEN, наконец, вернулся к своей нормальной работе 28 мая 2022 года. Ранее NASA предполагало, что зонд будет работать до 2025 года, но теперь агентство заявило, что хочет использовать ретрансляционные возможности MAVEN во время запланированной миссии по возврату образцов грунта, которые собирает Perseverance на Марсе. В настоящий момент эта миссия запланирована на 2033 год.