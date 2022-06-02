Водородный самолет установил рекорд высоты

Штутгартская компания H2FLY, специализирующаяся на водородной авиации, объявила, что подняла свой самолет HY4 на высоту 2 203 метра, что теперь является новым мировым рекордом для водородно-электрических полетов.

H2FLY впервые продемонстрировала публике свой самолет HY4 на авиашоу AERO Friedrichshafen, которое состоялось в апреле. Это четырехместный самолет, работающий на водородном топливном элементе, в котором водород вступает в реакцию с кислородом и преобразуется в электричество и воду. Таким образом, единственным выбросом является вода, которая безвредна по сравнению с выбросами двигателей в традиционной авиации.