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1 час назад

Установлен новый рекорд высоты для водородного самолета

Naked-Science.ru

Штутгартская компания H2FLY, специализирующаяся на водородной авиации, объявила, что подняла свой самолет HY4 на высоту 2 203 метра, что теперь является новым мировым рекордом для водородно-электрических полетов.

Водородный самолет установил рекорд высоты
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

H2FLY впервые продемонстрировала публике свой самолет HY4 на авиашоу AERO Friedrichshafen, которое состоялось в апреле. Это четырехместный самолет, работающий на водородном топливном элементе, в котором водород вступает в реакцию с кислородом и преобразуется в электричество и воду. Таким образом, единственным выбросом является вода, которая безвредна по сравнению с выбросами двигателей в традиционной авиации.

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