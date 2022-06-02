Российские хакеры лишили власти Украины закрытой связи

Российская хакерская группировка RaHDIt оставила в марте власти Украины без закрытой связи и управления. Участники группы взломали более 700 сайтов украинских государственных органов, в результате чего властям пришлось отключить их. Об этом пишет РИА «Новости».

«На сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», — сообщил один из участников RaHDIt.

По его словам, действия группы «сильно ударили» по украинскому руководству. Своими действиями хакеры лишили власти страны защищенных каналов связи и возможности передавать информацию. Подобные акции группировка намерена совершать и дальше.