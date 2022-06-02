В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
44 минуты назад

Российские хакеры лишили власти Украины закрытой связи

Елена Прошина

Российская хакерская группировка RaHDIt оставила в марте власти Украины без закрытой связи и управления. Участники группы взломали более 700 сайтов украинских государственных органов, в результате чего властям пришлось отключить их. Об этом пишет РИА «Новости».

Российские хакеры лишили власти Украины закрытой связи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«На сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», — сообщил один из участников RaHDIt.

По его словам, действия группы «сильно ударили» по украинскому руководству. Своими действиями хакеры лишили власти страны защищенных каналов связи и возможности передавать информацию. Подобные акции группировка намерена совершать и дальше.

ООН назвала масштабные последствия ситуации на Украине

Ранее группа RaHDIt опубликовала личные данные сотрудников СБУ. В открытом доступе оказались данные 700 человек, в том числе их фотографии, телефоны, адреса проживания и даже увлечения, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия. Данные были опубликованы на информационном ресурсе «Немезида», который RaHDIt ведет с начала российской спецоперации на Украине.

Наука и техника,В мире,СБУ,ООН,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители