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1 час назад

Китайский ИИ научился предсказывать курс гиперзвуковых ракет

Naked-Science.ru

Исследователи из Академии раннего предупреждения ВВС Китая объявили, что разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая предсказывает курс гиперзвуковых ракет, даже когда они приближаются к цели со скоростью более 6000 километров в час.

Искусственный интеллект научился предсказывать курс гиперзвуковых ракет
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Система противовоздушной обороны с искусственным интеллектом может оценить потенциальную траекторию поражения приближающегося оружия и инициировать ответный удар с трехминутным опережением, при этом для полноценной работы ИИ хватает вычислительной мощности ноутбука. Исследователи утверждают, что ИИ хватает 15 секунд, чтобы определить результат.

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