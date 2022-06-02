Искусственный интеллект научился предсказывать курс гиперзвуковых ракет

Исследователи из Академии раннего предупреждения ВВС Китая объявили, что разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая предсказывает курс гиперзвуковых ракет, даже когда они приближаются к цели со скоростью более 6000 километров в час.
Система противовоздушной обороны с искусственным интеллектом может оценить потенциальную траекторию поражения приближающегося оружия и инициировать ответный удар с трехминутным опережением, при этом для полноценной работы ИИ хватает вычислительной мощности ноутбука. Исследователи утверждают, что ИИ хватает 15 секунд, чтобы определить результат.