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40 минут назад

Apple анонсирует собственный поисковик в январе 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Инсайдер Робертс Скобл сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что Apple анонсирует собственный поисковик в январе 2023 года. Скобл отметил, что его сообщение основано на беседе с источником, близким к Apple, а также на собственных догадках.

Apple анонсирует собственный поисковик в январе 2023 года
Фото: appleapple

По его словам, компания намерена создать конкурента для Google-поиска, который по-большей части является монополистом на рынке поисковых систем. Apple также может разрабатывать поисковик только для того, чтобы расширить возможности ассистента Siri.

Впервые о собственном поисковике Apple стало известно в 2020 году. Тогда в iOS 14 Apple стала выдавать пользователю собственные результаты поискового запроса с прямыми ссылками на искомые веб-сайты, а не результаты поиска Google, как это было раньше.

Кроме того, возросла и активность Applebot, малоизвестного поискового робота Apple. Этот алгоритм используется для создания обширной базы данных онлайн-материалов, составляющих основу любой поисковой системы.

Наука и техника,Google,Apple,
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