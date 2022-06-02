Инсайдер Робертс Скобл сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что Apple анонсирует собственный поисковик в январе 2023 года. Скобл отметил, что его сообщение основано на беседе с источником, близким к Apple, а также на собственных догадках.

Фото: apple apple

По его словам, компания намерена создать конкурента для Google-поиска, который по-большей части является монополистом на рынке поисковых систем. Apple также может разрабатывать поисковик только для того, чтобы расширить возможности ассистента Siri.

Впервые о собственном поисковике Apple стало известно в 2020 году. Тогда в iOS 14 Apple стала выдавать пользователю собственные результаты поискового запроса с прямыми ссылками на искомые веб-сайты, а не результаты поиска Google, как это было раньше.