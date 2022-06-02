Назван способ защититься от оспы обезьян

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал, что чтобы избежать заражения оспой обезьян, нужно не прикасаться к незнакомым людям, предохраняться и просить своего полового партнера сдать анализы на инфекции. Об этом сообщает URA.RU.
"Это все карантинные меры. Условно, не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Нужно заниматься только защищенным сексом. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш половой партнер не заразен. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, через кровь и физиологические жидкости", — рассказал Волчков.
Он добавил, что человек быстро может понять, что заболел оспой обезьян, ведь у нее небольшой латентный период.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил , что в мире зарегистрировано более чем 550 случаев заражения оспой обезьян в 30 странах мира. По его данным, с начала года в пяти странах Африки от этой болезни скончались почти 70 человек.