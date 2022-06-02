Назван способ защититься от оспы обезьян

"Это все карантинные меры. Условно, не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Нужно заниматься только защищенным сексом. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш половой партнер не заразен. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, через кровь и физиологические жидкости", — рассказал Волчков.