В YouTube добавили новые функции

Компания Google представила новые функции, доступные пользователям YouTube при просмотре контента на телевизорах. Подробностями разработчики поделились в блоге на официальном сайте площадки.

Фото: CyberSport CyberSport

С выходом обновления пользователи смогут взаимодействовать с роликами на YouTube с помощью приложения на смартфоне. Для этого необходимо только подключение к интернету, а также вход на один и тот же аккаунт на обоих устройствах.

До этого приложение YouTube позволяло ставить видео на паузу, включать субтитры и выбирать скорость воспроизведения. Теперь пользователи с помощью смартфонов также могут делиться роликами, читать их описания, комментировать и становиться спонсором канала. Действия на мобильных устройствах не будут мешать просмотру видео.

Компания также упомянула, что работает над другими элементами YouTube. Например, сервис начал внутреннее тестирование функций, которые позволяют работать с поиском или покупать товары из видео прямо в приложении.