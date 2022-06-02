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1 час назад

YouTube добавила новые функции для просмотра роликов на телевизорах

CyberSport.ru

Компания Google представила новые функции, доступные пользователям YouTube при просмотре контента на телевизорах. Подробностями разработчики поделились в блоге на официальном сайте площадки.

В YouTube добавили новые функции
Фото: CyberSportCyberSport

С выходом обновления пользователи смогут взаимодействовать с роликами на YouTube с помощью приложения на смартфоне. Для этого необходимо только подключение к интернету, а также вход на один и тот же аккаунт на обоих устройствах.

До этого приложение YouTube позволяло ставить видео на паузу, включать субтитры и выбирать скорость воспроизведения. Теперь пользователи с помощью смартфонов также могут делиться роликами, читать их описания, комментировать и становиться спонсором канала. Действия на мобильных устройствах не будут мешать просмотру видео.

Компания также упомянула, что работает над другими элементами YouTube. Например, сервис начал внутреннее тестирование функций, которые позволяют работать с поиском или покупать товары из видео прямо в приложении.

Ранее YouTube добавила возможность перенаправлять зрителей на чужие прямые трансляции или запланированные ролики. Функция доступна для контент-мейкеров, на каналы которых подписаны более тысячи человек.

Наука и техника,Google,
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