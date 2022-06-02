В YouTube добавили новые функции

Компания Google представила новые функции, доступные пользователям YouTube при просмотре контента на телевизорах. Подробностями разработчики поделились в блоге на официальном сайте площадки.
С выходом обновления пользователи смогут взаимодействовать с роликами на YouTube с помощью приложения на смартфоне. Для этого необходимо только подключение к интернету, а также вход на один и тот же аккаунт на обоих устройствах.
До этого приложение YouTube позволяло ставить видео на паузу, включать субтитры и выбирать скорость воспроизведения. Теперь пользователи с помощью смартфонов также могут делиться роликами, читать их описания, комментировать и становиться спонсором канала. Действия на мобильных устройствах не будут мешать просмотру видео.
Компания также упомянула, что работает над другими элементами YouTube. Например, сервис начал внутреннее тестирование функций, которые позволяют работать с поиском или покупать товары из видео прямо в приложении.
Ранее YouTube добавила возможность перенаправлять зрителей на чужие прямые трансляции или запланированные ролики. Функция доступна для контент-мейкеров, на каналы которых подписаны более тысячи человек.