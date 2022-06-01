Представлен клон iPhone 13 в 10 раз дешевле оригинала

В Китае представили смартфон LeTV Y1Pro, корпус которого практически полностью имитирует iPhone 13 от Apple. О клоне гаджета от американской корпорации сообщает GSMArena.

Фото: Letv Letv

У LeTV Y1Pro для основной камеры выбраны два объектива с разрешением 8 и 2 мегапикселей, а также собственный аналог системы сканирования лица Face ID с похожей «челкой» на дисплее. Среди других заимствований в дизайне — плоские рамки, стеклянный корпус и оформление основных камер. Смартфон также имеет 6,54-дюймовый IPS-экран с частотой 60 Гц и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Отмечается, что новинка стоит более чем в 10 раз дешевле «оригинала». Производитель рассказал, что базовая версия LeTV Y1Pro будет продаваться за $75 (около пяти тыс. руб. по текущему курсу).

Стоимость базовой версии iPhone 13 с объемом памяти на 128 Гб начинается примерно от 70 тыс. руб. Смартфон LeTV Y1Pro планируется выпускать в нескольких модификациях, где будет от 32 до 256 Гбайт памяти.