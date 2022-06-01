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37 минут назад

Слух: ASUS анонсировала самый мощный игровой смартфон в мире

Мария Иванова

Компания ASUS намекнула на официальный показ ROG Phone 6 — флагманского смартфона фирмы, который будет одним из первых телефонов в мире, построенных на базе высокомощного процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Слух: ASUS анонсировала самый мощный игровой смартфон в мире
Фото: ITHomeITHome

Как сообщает портал ITHome со ссылкой на рекламное изображение от производителя, презентация ROG Phone 6 состоится 5 июля. Смартфон покажут одновременно в Тайбэе, Берлине и Нью-Йорке. Свежий тизер ничего не говорит об использовании Snapdragon 8 Plus Gen 1, однако ранее ASUS опубликовала в Twitter короткий ролик, где заявила о разработке «первого игрового смартфона» на данном процессоре.

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