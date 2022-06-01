Garmin представила умные часы для любителей бега

Компания Garmin официально представила две новые модели умных часов — Forerunner 255 и Forerunner 955. Новинки заявлены как устройства для людей, активно увлекающихся бегом.

Фото: Garmin Garmin

Forerunner 255 позиционируется как младшая модель линейки и продается в двух размерах — 41 мм и 46 мм. Стандартные версии незначительно различаются диагональю и разрешением экрана. Помимо них Garmin предлагает продвинутый вариант под названием Forerunner 255 Music, который поддерживает воспроизведение музыки через Spotify и Amazon Music.

Премиальные часы Forerunner 955 поставляются в размере 46 мм. Флагманская модель оснащена полноценным сенсорным дисплеем и дополнительными функциями, вроде интерактивного советника по тренировкам. На версии Forerunner 955 Solar также использована технология Garmin Power Glass, позволяющая заряжать батарею устройства во время бега от солнечных лучей