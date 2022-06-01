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20 минут назад

Garmin представила умные часы для любителей бега

Мария Иванова

Компания Garmin официально представила две новые модели умных часов — Forerunner 255 и Forerunner 955. Новинки заявлены как устройства для людей, активно увлекающихся бегом.

Garmin представила умные часы для любителей бега
Фото: GarminGarmin

Forerunner 255 позиционируется как младшая модель линейки и продается в двух размерах — 41 мм и 46 мм. Стандартные версии незначительно различаются диагональю и разрешением экрана. Помимо них Garmin предлагает продвинутый вариант под названием Forerunner 255 Music, который поддерживает воспроизведение музыки через Spotify и Amazon Music.

Премиальные часы Forerunner 955 поставляются в размере 46 мм. Флагманская модель оснащена полноценным сенсорным дисплеем и дополнительными функциями, вроде интерактивного советника по тренировкам. На версии Forerunner 955 Solar также использована технология Garmin Power Glass, позволяющая заряжать батарею устройства во время бега от солнечных лучей

Наконец, обе модели оборудованы датчиками сердцебиения, сатурации, многодиапазонным GPS и встроенным чипом NFC. Стоимость Forerunner 255 начинается от $350 ($399 для версии Music). Forerunner 295 стоит $500, а вариант Forerunner 295 Solar — $600.

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