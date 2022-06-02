Дешево и не сердито: пять холодильников за разумные деньги

В условиях роста цен покупать качественную бытовую технику становится все сложнее. Однако необходимость такого устройства, как, например, холодильник, никто не отменял. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, шансы приобрести такой товар по разумным ценам все еще остаются. "Рамблер" составил подборку холодильников со стоимостью от 20 до 25 тысяч рублей, доступных на маркетплейсах.

Фото: ТАСС ТАСС

NORD NRT 144-032 за 22 394 рубля

Nord

Холодильник NORD NRT 144-032 c капельной системой разморозки продается за 22 394 рубля. В описании говорится, что внутренние стенки имеют антибактериальное покрытие на основе ионов серебра, препятствующее образованию плесени и появлению неприятного запаха. Возможны два варианта навешивания дверей. Среди преимуществ также — экономичный класс энергопотребления A+.

Характеристики прибора:

размеры — 57 х 178 х 62 см;

общий объем — 330 л;

объем холодильной камеры — 262 л;

объем морозильной камеры — 68 л;

уровень шума — 39 дБ.

В отзывах говорится, что холодильник простой, недорогой, вместительный и работает отлично. Среди недостатков отмечают высокий уровень шума, маленький объем морозильной камеры и отсутствие бортиков у полок.

Atlant ХМ 4208-000 за 24 690 рублей

ru.atlant.by

Atlant ХМ 4208-000, также с капельной системой разморозки, предлагают приобрести за 24 690 рублей. Этот прибор отличается тем, что морозильная камера у него расположена снизу. Двери можно перевешивать.

Характеристики:

размеры — 545 x 572 x 1425;

общий объем — 185 л;

объем холодильной камеры — 131 л;

объем морозильной камеры — 42 л;

класс энергопотребления — A;

уровень шума — до 43 дБ.

"Для маленькой кухни и небольшой семьи самое то, тихо работает, передвигается легко на колесиках, передние ножки регулируются по высоте", — говорится в одном из отзывов.

Среди минусов потребители отмечают недостаточную вместительность и нехватку полок.

"Бирюса 153" за 21 380 рублей

biryusa.ru

Холодильник от отечественного производителя "Бирюса" 153 продается на одном из сайтов по цене 21 380 рублей.

Характеристики прибора:

размер — 580 x 620 x 1450 см;

общий объем — 230 л;

объем холодильной камеры — 160 л;

объем морозильной камеры — 70 л;

класс энергопотребления — А;

уровень шума — до 42 дБ;

перевешиваемые двери.

Покупатели пишут в отзывах, что холодильник аккуратный, комфортный, подходит для дачи и отличается хорошим соотношением цена-качество. Из недостатков — шумный в работе. Пользователи отмечают, что "Бирюса 153" будет удачным вариантом для одного человека, но для семьи из трех человек он недостаточно вместителен.

Comfee RCB232LS1R за 23 490 рублей

comfee-russia.ru

В холодильнике Comfee RCB232LS1R с нижним расположением морозильной камеры используется многоточечное LED-освещение. Прибор продается на одном из маркетплейсов по цене 23 490 рублей.

Характеристики:

размер — 500 x 540 x 1418 см;

общий объем — 170 л;

объем холодильной камеры — 118 л;

объем морозильной камеры — 52 л;

класс энергопотребления — А+;

уровень шума — до 41 дБ;

перевешиваемые двери.

Пользователи отмечают, что холодильник бесшумный, морозильная камера работает хорошо. По словам авторов отзывов, такой компактный прибор идеально подходит для одного человека и маленькой кухни.

"Не устроило, что в морозилке не два ящика, а один. Могли бы и два ящика сделать", — написала одна из покупательниц.

Hisense RR220D4AR2 за 20 490 рублей

ru.hisense.com

Холодильник Hisense RR220D4AR2 с экономичным классом энергопотребления A++ продается на одном из маркетплейсов по цене 20 490 рублей. Интересно, что товар представлен в красном цвете, однако это сужает круг возможных покупателей. В приборе применена технология автономного сохранения холода, препятствующая разморозке при внезапном отключении электричества.

Характеристики:

размеры — 519 х 1280 х 530;

общий объем — 164 л;

объем холодильной камеры — 149 л;

объем морозильной камеры — 15 л;

уровень шума — до 40 дБ;

двери открываются вправо.

"Это один из немногих красивых компактных холодильников. Свою функцию выполняет. Охлаждает", — написано в одном из отзывов.