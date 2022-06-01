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49 минут назад

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 получит улучшенную "шпионскую" камеру

Газета.Ru

По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, Samsung удвоит плотность пикселей в области подэкранной фронтальной камеры в грядущем складном смартфоне Galaxy Z Fold4. Об этом сообщает портал Android Headlines.

Гибкий Samsung Galaxy Z Fold4 получит улучшенную "шпионскую" камеру
Фото: SamsungSamsung

Так, в грядущем смартфоне подэкранную фронтальную камеру разместят под 400 пикселями, в то время в Galaxy Z Fold3 плотность пикселей над камерой составляла 172 пикселя.

Однако разница между областью «скрытой» камеры и остальной частью дисплея все же будет заметна. Это объясняется тем, что пиксели, скрывающие камеру, расположены шире других. Как отмечает Ice Universe, улучшения в отношении фронтальной камеры Galaxy Z Fold4 будут отчетливо заметны при сравнении с прошлогодней моделью.

Ожидается, что презентация гибких смартфонов Samsung серии Z Fold4 и Flip4 состоится ближе к концу лета 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Samsung разрабатывает первый в мире 3-нм мобильный процессор.

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