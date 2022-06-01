По-бюджету: пять отличных мобильных телефонов за 15 000 рублей

Выбор бюджетного смартфона порой вызывает даже больше сомнений, чем покупка дорогостоящего флагмана. Ведь всегда хочется получить максимум пользы за минимум денег — но каждый производитель делает ставку на что-то свое, из-за чего найти универсальный смартфон довольно тяжело. Специально для такого случая мы собрали пять достойных смартфонов, чья цена колеблется в районе 15 000 руб.

Фото: ТАСС ТАСС

realme C25S

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Процессор: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD

6,5 дюйма, IPS LCD Варианты подсистемы памяти: 4/64, 4/128 ГБ

4/64, 4/128 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 48 Мп, f/1.8, 26mm (wide), PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Mп, f/2.4, (depth)

48 Мп, f/1.8, 26mm (wide), PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Mп, f/2.4, (depth) Аккумулятор: 6000 мАч

6000 мАч Габариты: 16,4 х 7,6 х 0,96 см

16,4 х 7,6 х 0,96 см Вес: 209 г

Прошлогодний realme C25s — достойный выбор из категории «дешево и сердито». Камера оставляет желать лучшего, зато время автономной работы и производительность выше всяких похвал по меркам бюджетного сегмента. Смартфона хватит и для мобильных игр, и для продолжительного интернет-серфинга, благо что он оснащен вполне неплохим экраном. Из минусов — посредственное качество фотографий и медленная зарядка аккумулятора.

Realme

vivo Y31

Процессор: Qualcomm SM6115 Snapdragon 662

Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD

6,5 дюйма, IPS LCD Варианты подсистемы памяти: 4/64, 4/126, 6/128, 8/128 ГБ

4/64, 4/126, 6/128, 8/128 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 48 Мп, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4, (depth)

48 Мп, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4, (depth) Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Габариты: 16,4 х 7,5 х 0,84 см

16,4 х 7,5 х 0,84 см Вес: 188 г

vivo Y31 подойдет тем, кто хочет получить стильный дизайн за скромные деньги. Камера способна снимать хорошие фотографии, хотя качество видеозаписи нельзя назвать блестящим. Любителям мобильного гейминга придется снизить настройки графики до низких — смартфон не может долго поддерживать стабильную производительность. Так или иначе, vivo Y31 наверняка понравится рядовым пользователям или тем, кто ищет недорогой, но функциональный смартфон для повседневной работы.

Vivo

Xiaomi Redmi 10

Процессор: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 Дисплей: 6,5 дюйма, IPS, 90 Гц

6,5 дюйма, IPS, 90 Гц Варианты подсистемы памяти: 4/64, 4/128, 6/128 ГБ

4/64, 4/128, 6/128 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 50 Мп, f/1.8, (wide), PDAF; 8 Мп, f/2.2, 120˚ (ultrawide); 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4 (depth)

50 Мп, f/1.8, (wide), PDAF; 8 Мп, f/2.2, 120˚ (ultrawide); 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4 (depth) Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Габариты: 16,2 х 7,5 х 0,89 см

16,2 х 7,5 х 0,89 см Вес: 181 г

Xiaomi Redmi 10 — почти образцовый представитель семейства бюджетных смартфонов производителя. Не самый дешевый, но и не самый мощный — просто крепкий середнячок, чьи недостатки легко простить на фоне довольно низкой цены. Он поддерживает две SIM-карты плюс microSD-накопитель, модуль камер работает без особых нареканий, производительность (если не считать требовательных игр) не вызывает вопросов. 90-герцовый экран выступает в качестве приятного бонуса.

Xiaomi

Tecno Pova 2

Процессор: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 Дисплей: 6,9 дюйма, IPS LCD

6,9 дюйма, IPS LCD Варианты подсистемы памяти: 4/64, 6/128 ГБ

4/64, 6/128 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 48 MP, f/1.9, (wide), PDAF; 2 MP, (macro); 2 MP, (depth); 2 MP, (depth)

48 MP, f/1.9, (wide), PDAF; 2 MP, (macro); 2 MP, (depth); 2 MP, (depth) Аккумулятор: 7000 мАч

7000 мАч Габариты: 17,3 х 7,9 х 0,96 см

17,3 х 7,9 х 0,96 см Вес: 232 г

Tecno Pova 2 отличается от большинства конкурентов по бюджетному сегменту двумя серьезными преимуществами. Во-первых, гигантский экран с хорошим разрешением делает его отличным мультимедийным устройством для просмотра контента на ходу. Во-вторых, невероятно энергоемкий аккумулятор, экономно расходующий заряд даже при сильной нагрузке. Tecno Pova 2 не может похвастать отличной камерой и высокой производительностью процессора, но рекордное время автономной работы перевешивает эти недостатки. Если вы, конечно, не против того, что смартфон довольно громоздкий.

Tecno

Xiaomi Redmi 9C

Процессор: MediaTek MT6765G Helio G35

MediaTek MT6765G Helio G35 Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD

6,5 дюйма, IPS LCD Варианты подсистемы памяти: 2/32, 4/128 ГБ

2/32, 4/128 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 13 Мп, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4, (depth)

13 Мп, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4, (depth) Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Габариты: 16,5 х 7,7 х 0,9 см

16,5 х 7,7 х 0,9 см Вес: 196 г

Будучи одним из самых бюджетных смартфонов Xiaomi, Redmi 9C — прекрасная опция для всех, кто ищет простой телефон, где нет совершенно ничего лишнего. Он не слишком производительный, зато довольно долго работает без подзарядки и без проблем справляется со всеми повседневными приложениями, вроде мессенджеров, социальных сетей и электронной почты. Разрешение камер невысокое, однако вполне сгодится для бытовых фотографий. Если вам нужно, чтобы смартфон работал без вопросов, и вы не беспокоитесь о технических характеристиках, Xiaomi Redmi 9C послужит достойной рабочей лошадкой.