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45 минут назад

Названы самые популярные складные смартфоны

Lenta.ruиещё 1

Устройства Samsung лидировали в топе самых популярных складных аппаратов в первом квартале 2022 года. Об этом сообщается в отчете Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Названы самые популярные складные смартфоны
Фото: MotorolaMotorola

Согласно информации DSCC, в первом квартале поставки складных смартфонов выросли на 571 процент в годовом исчислении до 2,22 миллиона штук. Несмотря на высокие показатели, рекордный уровень был достигнут в четвертом квартале 2021 года, когда было продано 4,2 миллиона девайсов. Лидером рынка оказалась Samsung, которая получила долю 74 процента. На второй позиции с долей 20 процентов оказалась Huawei, ниже расположились китайский бренды.

По итогам первого квартала самым популярным складным девайсом был назван Samsung Galaxy Z Flip 3. В топ-3 также попали Galaxy Z Fold 3 и Huawei P50 Pocket. На эти три модели приходится 91 процент поставок.

«Хотя 2022 год будет сложным для рынка, складные смартфоны будут демонстрировать сильный рост», — отметил руководитель DSCC Росс Янг. По оценке экспертов, в 2022 году поставки складных аппаратов увеличатся на 107 процентов, более чем до 16 миллионов единиц.

Ранее корейские инсайдеры заявили, что Samsung в 2022 году произведет меньше смартфонов, чем планировалось ранее. Прежде компания планировала отгрузить 310 миллионов единиц устройств, но теперь собирается установить планку в 280 миллионов аппаратов.

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