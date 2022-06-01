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14 минут назад

Легендарный корабль «Прогресс МС-18» отправился в последний путь

Елена Прошина

Легендарный грузовой корабль «Прогресс МС-18» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Ближе к 15:00 мск он войдет в плотные слои атмосферы, где должен сгореть. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Легендарный корабль «Прогресс МС-18» отправился в последний путь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На борту космического корабля находится 1,3 тонны мусора. Отмечается, что члены экипажа постарались загрузить корабль по максимуму, поскольку затопление следующего «космического грузовика» планируется нескоро.

Несгораемые элементы конструкции должны упасть в несудоходную часть акватории Тихого океана в 2,7 тыс. км от города Веллингтона и 7,2 тыс. км от города Сантьяго.

Место «Прогресс МС-18» займет «Прогресс МС-20», старт и причаливание которого намечены на 3 июня. Напомним, что при помощи двигателей отправившегося в последний путь корабля были проведены девять коррекций орбиты МКС, которые позволили станции избежать столкновения с космическим мусором.

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