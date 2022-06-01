Легендарный корабль «Прогресс МС-18» отправился в последний путь

Легендарный грузовой корабль «Прогресс МС-18» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Ближе к 15:00 мск он войдет в плотные слои атмосферы, где должен сгореть. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

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На борту космического корабля находится 1,3 тонны мусора. Отмечается, что члены экипажа постарались загрузить корабль по максимуму, поскольку затопление следующего «космического грузовика» планируется нескоро.

Несгораемые элементы конструкции должны упасть в несудоходную часть акватории Тихого океана в 2,7 тыс. км от города Веллингтона и 7,2 тыс. км от города Сантьяго.