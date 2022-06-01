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1 час назад

"Мегафон": Xiaomi Redmi 9A стал самым популярным смартфоном у российских детей

Газета.Ru

Оператор «МегаФон» определил, что самым распространенным смартфоном среди детей в России является бюджетный Xiaomi Redmi 9A. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Названы самые популярные смартфоны у российских детей
Фото: Газета.руГазета.ру

Также в тройку лидеров вошли Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9C NFC, а на четвертое место попал iPhone 7. В топ-10 смартфонов, популярных среди детей, также попали три модели от Huawei, еще два iPhone и один Xiaomi.

В ходе исследования цифровых привычек пользователей тарифа «МегаФон Kids» также стало известно, что средняя продолжительность исходящих и входящих вызовов не превышает двух минут в день, так как дети не любят разговаривать по телефону.

Активнее всего юные абоненты пользуются гаджетами для просмотра видео. Так, на видеосервисы приходится 44% трафика. Также популярным времяпровождением у детей называется интернет-серфинг с 19% трафика, мессенджеры — 13% и социальные сети с 9% трафика. При этом мобильные игры занимают 7% от общего объема затраченного детьми трафика.

Больше всего времени юные пользователи гаджетов уделяют YouTube — на него тратится 23% мобильного трафика, на TikTok — 15%, а на Telegram — 9%.

Самыми популярными мобильными играми стали Subway Surfers, Garena Free Fire, Roblox, онлайн-версия настольной игры Ludo King и головоломка Fill The Fridge. Отдельно также выделили юных владельцев iPhone, которые также уделяли время на игры PUBG, Fishdom и бильярд 8 Ball Pool.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как детей вербуют в киберпартизаны в соцсетях.

Наука и техника,Мегафон,
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