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1 час назад

На сайте Apple нашли "пасхалку" к грядущей презентации

Газета.Ru

В преддверии начала конференции WWDC 2022 Apple спрятала на сайте с анонсом мероприятия секретную «пасхалку», сообщает портал 9to5mac.

На сайте Apple нашли "пасхалку" к грядущей презентации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, если посетить сайт Apple с помощью iPhone или iPad и перейти в раздел «Презентации», в верхней части страницы появится картинка с Memoji-персонажами. При нажатии на изображение на экране устройства в дополненной реальности появится упаковка карточек, посвященная конференции. При повторном нажатии на упаковку, она откроется, и пользователь увидит несколько карт с персонажами Memoji, выполненных в стиле постера к WWDC 2022.

Известно, что во время конференции Apple представит новые версии iOS, iPadOS, WathcOS и MacOS. Также ожидается, что компания привезет на мероприятие новый MacBook Air.

Apple уже не раз использовала «пасхалки» в анонсах своих мероприятий. Например, на странице с анонсом презентации iPhone 12 при нажатии на баннер запускалась дополненная реальность. В ней появлялась интерактивная анимация с разноцветными кругами, в центре которых отображалась дата мероприятия.

Наука и техника,Apple,
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