Ученые узнали, что в основе научения лежит умение нейронов выживать совместно

В статье Neuronal metabolism in learning and memory: The anticipatory activity perspective профессор ВШЭ, заведующий лабораторией психофизиологии имени В. Б. Швыркова Института психологии РАН Юрий Александров и профессор департамента физиологии и биофизики Университета штата Нью-Йорк в Буффало Михаил Плетников утверждают: проактивность нейронов связана с тем, что они, как и все живые организмы, стремятся выжить.