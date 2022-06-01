Легендарный компьютер Apple выставят на аукцион за 28 млн рублей

Известный коллекционер гаджетов Apple Джимми Гревал выставит на аукцион компьютер Apple I с оригинальными компонентами и подписью сооснователя компании Стива Возняка. Об этом сообщает портал 9to5mac.

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Гревал является основателем The AAPL Collection, одной из крупнейших частных коллекций винтажных продуктов Apple, на счету которой насчитывается около 200 компьютеров американской компании. Особенность этого лота заключается в том, что большинство его компонентов оригинальные, а на процессор компьютера нанесен автограф Стива Возняка.

Известно, что компьютер находится в «замечательном рабочем состоянии», поставляется с клавиатурой, монитором и кассетным плеером той эпохи. Утверждается, что именно этот Apple I является первым продуктом Apple, который использовался за пределами Северной Америки.

Аукцион начнется 2 июня 2022 года и ровно 10 дней. Оценочная стоимость компьютера составляет от $460 тыс. до $485 тыс. (от 28,34 млн руб. до 29,88 млн руб.).