Легендарный компьютер Apple выставят на аукцион за 28 млн рублей

Известный коллекционер гаджетов Apple Джимми Гревал выставит на аукцион компьютер Apple I с оригинальными компонентами и подписью сооснователя компании Стива Возняка. Об этом сообщает портал 9to5mac.
Гревал является основателем The AAPL Collection, одной из крупнейших частных коллекций винтажных продуктов Apple, на счету которой насчитывается около 200 компьютеров американской компании. Особенность этого лота заключается в том, что большинство его компонентов оригинальные, а на процессор компьютера нанесен автограф Стива Возняка.
Известно, что компьютер находится в «замечательном рабочем состоянии», поставляется с клавиатурой, монитором и кассетным плеером той эпохи. Утверждается, что именно этот Apple I является первым продуктом Apple, который использовался за пределами Северной Америки.
Аукцион начнется 2 июня 2022 года и ровно 10 дней. Оценочная стоимость компьютера составляет от $460 тыс. до $485 тыс. (от 28,34 млн руб. до 29,88 млн руб.).
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple готовится к анонсу новой операционной системы.