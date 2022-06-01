Разработан новый способ хранения электроэнергии

Исследователи Международного института прикладного системного анализа в Австрии разработали новую концепцию накопления и сбережения электроэнергии, которая может превратить высотные здания в подобие аккумуляторов, хранящих потенциальную энергию в виде грузов на верхних этажах. Результаты научной работы опубликованы в журнале Energy.

Фото: РИА РИА

В последние несколько лет выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей, ветряных турбин и других технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии, растет, и ожидается, что к 2026 году она вырастет более чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. Это эквивалентно текущей глобальной мощности на ископаемом топливе и ядерной энергии вместе взятых. Однако переход к обществу с низкими или нулевыми выбросами углерода требует новых способов хранения энергии.

Ученые предложили хранить энергию, используя подъемники и пустые помещения в высотных зданиях. Эта концепция, названная LEST (англ. Lift Energy Storage Technology), заключается в подъеме контейнеров с мокрым песком или других материалов с высокой плотностью, которые транспортируются в подъемник или из него дистанционно с помощью автономных прицепных устройств. В высотных зданиях роль подъемников могут выполнять обычные лифты в то время, когда они не используются для перевозки людей.