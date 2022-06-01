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13 минут назад

Ростех показал "умную" систему управления доступом с помощью смартфона

ТАССиещё 1

Холдинг "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" представил систему управления доступом с помощью смартфона - SmartAirKey, сообщила пресс-служба госкорпорации. Презентация продукта прошла на форуме ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.

В России создали систему управления доступом с помощью смартфона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработка позволяет открывать электромеханические и электромагнитные замки цифровым криптографическим ключом из мобильного приложения.

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"Холдинг "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" представил универсальное решение для идентификации и управления доступом с помощью смартфона - систему SmartAirKey. Аппаратно-программный комплекс SmartAirKey состоит из мобильного приложения, защищенной облачной платформы и контроллера управления, который устанавливается в точках доступа", - говорится в сообщении.

Система консолидирует электронные ключи от дверей, шлагбаумов и турникетов в едином сервисе, адаптированном для IOS и Android.

"Единый формат защищенного цифрового ключа позволяет также создавать распределенные городские системы управления доступом, предоставляя возможность обмениваться ключами, в том числе временными, различным организациям, офисам, жилым комплексам с предоставлением авторизации данных через "Госуслуги", - добавили в Ростехе.

Главным преимуществом SmartAirKey перед аналогами в Ростехе назвали возможность работы без доступа в интернет: приложение в смартфоне связывается с контроллером по криптозащищенному протоколу через Bluetooth в фоновом режиме, открывая замок подключенного устройства на расстоянии до 30 м. Система оснащена также функцией "свободные руки", с помощью которой можно открыть шлагбаум при въезде на парковку или вызвать лифт, не нажимая кнопок.

"Решение Ростеха может получить широкое применение в рамках программ по развитию городской инфраструктуры, в том числе системы "Умный город", поскольку с помощью цифровых ключей, имеющих надежную криптографическую защиту от подделки или перехвата, можно реализовать любую логику доступа к неограниченному числу объектов", - сказал замгендиректора Ростеха Александр Назаров.

Разработчиком системы является ООО "Смартэйркей" - совместное предприятие холдинга АО "РТ-Проектные технологии" (принадлежит Ростеху) и компании "Кибтех", занимающейся высокотехнологичными системами контроля доступа с помощью смартфонов.

Наука и техника,Александр Назаров,Ростех,
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