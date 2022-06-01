В России создали систему управления доступом с помощью смартфона

"Холдинг "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" представил универсальное решение для идентификации и управления доступом с помощью смартфона - систему SmartAirKey. Аппаратно-программный комплекс SmartAirKey состоит из мобильного приложения, защищенной облачной платформы и контроллера управления, который устанавливается в точках доступа", - говорится в сообщении.

Главным преимуществом SmartAirKey перед аналогами в Ростехе назвали возможность работы без доступа в интернет: приложение в смартфоне связывается с контроллером по криптозащищенному протоколу через Bluetooth в фоновом режиме, открывая замок подключенного устройства на расстоянии до 30 м. Система оснащена также функцией "свободные руки", с помощью которой можно открыть шлагбаум при въезде на парковку или вызвать лифт, не нажимая кнопок.