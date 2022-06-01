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43 минуты назад

Стоимость флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra опустилась до 33 тысяч рублей

Газета.Ru

Популярный смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra с дополнительным экраном и флагманскими камерами подешевел до 3,6 тыс. юаней (около 33,8 тыс. руб.), сообщает портал ITHome.

Флагман Xiaomi подешевел почти вдвое
Фото: Газета.руГазета.ру

Камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra был представлен весной 2021 года с начальной стоимостью в 6 тыс. юаней (56,4 тыс. руб). За эту стоимость гаджет предлагает 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с 2К-разрещением и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. За производительность в прошлогоднем флагмане отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 11 Ultra получил высокие оценки от критиков. Отдельное внимание DxOMark и другие ресурсы уделили камерам устройства. На задней панели смартфона размещены три камеры, а именно основная на 50 Мп, телефото на 48 Мп с 5-кратным оптическим приближением и 48-мегапиксельный широкоугольный модуль. Фронтальная камера представлена датчиком на 20 Мп. В рейтинге DxOMark прошлогодний фотофлагман до сих пор удерживает третье место среди лучших камерофонов, уступая первое и второе места Honor Magic4 Ultimate и Huawei P50 Pro соответственно.

Дополнительной особенностью смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra является дополнительный 1,1-дюймовый OLED-экран на задней панели, который используется в качестве информационного табло или видоискателя при фото- и видеосъемке.

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