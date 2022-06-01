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29 минут назад

Сервис графического дизайна Canva отключил доступ россиянам

Елена Прошина

Сервис для создания графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России. Об этом сообщает ТАСС.

Сервис графического дизайна Canva отключил доступ россиянам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Canva больше недоступна в России», - говорится на сайте сервиса.

Также на сайте говорится, что такое решение принято в связи с проведением специальной операцией РФ на Украине.

Напомним, компания Canva была основана в 2013 году в Австралии. Сервис графического редактора используется для создания визуального контента в социальных сетях, презентациях, документах. Пользователям предоставляется доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов. С помощью Canva можно создать изображения для размещения в интернете, а также макеты для полиграфической продукции.

Ранее о приостановке работы в России сообщил стриминговый сервис Netflix. Как отметили в компании, такое решение было принято в связи со спецоперацией на Украине.

Наука и техника,Netflix,
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