Сервис графического дизайна Canva отключил доступ россиянам

Сервис для создания графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Canva больше недоступна в России», - говорится на сайте сервиса.

Также на сайте говорится, что такое решение принято в связи с проведением специальной операцией РФ на Украине.

Напомним, компания Canva была основана в 2013 году в Австралии. Сервис графического редактора используется для создания визуального контента в социальных сетях, презентациях, документах. Пользователям предоставляется доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов. С помощью Canva можно создать изображения для размещения в интернете, а также макеты для полиграфической продукции.