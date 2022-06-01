В России захотели изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет РФ считает необходимой разработку нового порядка регистрации пользователей соцсетей. Об этом заявила в интервью РИА «Новости» заместитель главы ведомства Елена Леоненко.

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По ее словам, действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать доступность подобного рода контента для детей.

Леоненко отметила важность качественного мониторинга запрещенной информации и ее блокировку в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.

В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных. В документе отмечается, что если для предоставления согласия пользователь выберет систему ведомства, то регистрация будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Эта версия предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе ФИО, паспортные данные, адрес, номер телефона и e-mail.

Позднее в ведомстве сочли избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах – эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит предоставить согласие на обработку данных через информационную систему Роскомнадзора.