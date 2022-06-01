В России захотели изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет РФ считает необходимой разработку нового порядка регистрации пользователей соцсетей. Об этом заявила в интервью РИА «Новости» заместитель главы ведомства Елена Леоненко.
По ее словам, действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать доступность подобного рода контента для детей.
Леоненко отметила важность качественного мониторинга запрещенной информации и ее блокировку в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.
В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных. В документе отмечается, что если для предоставления согласия пользователь выберет систему ведомства, то регистрация будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Эта версия предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе ФИО, паспортные данные, адрес, номер телефона и e-mail.
Позднее в ведомстве сочли избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах – эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит предоставить согласие на обработку данных через информационную систему Роскомнадзора.
Ранее Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor Browser из Google Play. Суд признал информацию, содержащуюся в браузере, запрещенной к распространению на территории России.