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1 час назад

TikTok тестирует полноэкранный режим со скрытыми элементами интерфейса

Газета.Ru

TikTok тестирует новую функцию под названием Clear mode, с помощью которой пользователи смогут скрыть почти все элементы интерфейса при просмотре роликов в полноэкранном режиме. Описание и скриншоты функции были опубликованы порталом TechCrunch.

TikTok запустит "чистый" режим
Фото: Газета.руГазета.ру

Так, после активации режима Clear mode с экрана пользователя пропадут имена авторов видео, подписи к видеоролику, информация о звуковой дорожке, а также кнопки «Нравится», «Комментарии» и «Поделиться». Таким образом, на экране пользователя останется только видео, разделы «Подписки», «Рекомендации» и нижняя панель с разделами. Известно, что на данный момент функция запустилась в тестовом режиме для ограниченного количества пользователей.

Отмечается, что новая функция может оказаться полезной для людей, не желающих отвлекаться на постороннюю информацию во время просмотра коротких видеороликов. Кроме того, новый режим также может быть полезен в тех случаях, когда имена пользователей и подписи к видео перекрывают важные части видео.

На данный момент сроки развертывания нововведения не сообщаются.

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