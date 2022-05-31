Telegram добавит семь эмодзи

Стал известен возможный список уникальных реакций, которые будут доступны подписчиками Telegram Premium в качестве одной из возможностей. Как сообщает канал Telegram Info, на платной основе пользователям станут доступны семь дополнительных эмодзи в реакциях.

Фото: Telegram Telegram

Среди них появится «Кит», «Голубь», «Клоун», «Зевающее лицо», «Жест ОК», эмодзи «Влюбленное лицо» и смайлик «Головокружение». Все они анимированы.

Отметим, что администрация Telegram и Павел Дуров еще не сообщали подробности о платной подписке. Ожидается, что кроме дополнительных реакций привилегированные пользователи будут лишены показа рекламного блока. Стоимость подписки и сроки ее запуска все еще неизвестны.