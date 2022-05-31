В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
19 минут назад

Telegram добавит семь эмодзи

Елена Прошина

Стал известен возможный список уникальных реакций, которые будут доступны подписчиками Telegram Premium в качестве одной из возможностей. Как сообщает канал Telegram Info, на платной основе пользователям станут доступны семь дополнительных эмодзи в реакциях.

Telegram добавит семь эмодзи
Фото: Telegram Telegram

Среди них появится «Кит», «Голубь», «Клоун», «Зевающее лицо», «Жест ОК», эмодзи «Влюбленное лицо» и смайлик «Головокружение». Все они анимированы.

Отметим, что администрация Telegram и Павел Дуров еще не сообщали подробности о платной подписке. Ожидается, что кроме дополнительных реакций привилегированные пользователи будут лишены показа рекламного блока. Стоимость подписки и сроки ее запуска все еще неизвестны.

Напомним, что ранее из описания мессенджера пропала фраза: «Telegram бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы».

Наука и техника,Павел Дуров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители