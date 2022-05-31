Ученые из Дубны разработали электролит для накопителей энергии

Ученые из Дубны впервые в России синтезировали промышленные объемы электролита для ванадиевых проточных батарей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Проведение этого исследования стало возможным, в том числе, благодаря поддержке региона. Так, компания «Технокомплект» получила грант правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций размером 10 млн руб. для реализации проекта по разработке и созданию системы бесперебойного питания нового поколения. И сегодня мы уже видим первые результаты работы ученых в рамках такого важного проекта», — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства — главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой.
Она отметила, что в качестве пилотной партии в инновационной лаборатории университета Дубны изготовлено 2 куб. м. ванадиевого электролита. Данная партия используется для создания опытного образца системы бесперебойного питания.
По словам руководителя проекта, доцента кафедры нанотехнологий и новых материалов Александра Воропай, которые приводит пресс-служба, специалистам из Дубны впервые в России удалось создать инфраструктуру, разработать технологию получения и синтезировать такой большой объем столь важного компонента для проточных батарей.