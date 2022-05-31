Ученые из Дубны разработали электролит для накопителей энергии

«Проведение этого исследования стало возможным, в том числе, благодаря поддержке региона. Так, компания «Технокомплект» получила грант правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций размером 10 млн руб. для реализации проекта по разработке и созданию системы бесперебойного питания нового поколения. И сегодня мы уже видим первые результаты работы ученых в рамках такого важного проекта», — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства — главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой.