Роскомнадзор потребовал удалить Tor-браузер из Google Play

Роскомнадзор потребовал удалить браузер Tor из магазина приложений Google Play. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Накануне Саратовский районный суд признал содержащуюся в браузере информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Кроме того, запрещенной признали и само приложение, которое, позволяет получить доступ к противоправному контенту и способствует совершению уголовных преступлений.

«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — заявили в ведомстве.