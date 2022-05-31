Роскомнадзор потребовал удалить Tor-браузер из Google Play

Роскомнадзор потребовал удалить браузер Tor из магазина приложений Google Play. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Накануне Саратовский районный суд признал содержащуюся в браузере информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Кроме того, запрещенной признали и само приложение, которое, позволяет получить доступ к противоправному контенту и способствует совершению уголовных преступлений.
«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — заявили в ведомстве.
Напомним, что 19 мая Саратовский областной суд отменил решение районного суда о блокировке браузера Tor в России из-за нарушения норм процессуального права. В частности, владелец ресурса не был привлечен к участию в деле, из-за чего его отправили на новое рассмотрение.