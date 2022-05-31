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1 час назад

Xiaomi выпустила линейку мощных бюджетных ноутбуков

Мария Иванова

Сегодня в продажу в Китае вышли ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition и Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition, представленные на прошлой на неделе.

Xiaomi выпустила линейку мощных бюджетных ноутбуков
Фото: XiaomiXiaomi

В плане технических характеристик обе новинки довольно мощные для своей ценовой категории. Процессор AMD Ryzen 7 6800H, видеокарта GeForce RTX 2050 (4 ГБ), 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Старшая модель отличается от младшей в основном параметрами экрана и продвинутой системой охлаждения.

Цены на ноутбуки варьируются в зависимости от модели. Базовая версия Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition стоит $675, тогда как Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition стоит от $705 до $975.

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