Xiaomi выпустила линейку мощных бюджетных ноутбуков

Сегодня в продажу в Китае вышли ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition и Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition, представленные на прошлой на неделе.

Фото: Xiaomi Xiaomi

В плане технических характеристик обе новинки довольно мощные для своей ценовой категории. Процессор AMD Ryzen 7 6800H, видеокарта GeForce RTX 2050 (4 ГБ), 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Старшая модель отличается от младшей в основном параметрами экрана и продвинутой системой охлаждения.