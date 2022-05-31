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1 час назад

WABetaInfo: в WhatsApp добавят возможность выбора фотообложки для бизнес-профилей

Газета.Ru

У пользователей бизнес-профилей WhatsApp появится возможность украсить аккаунт с помощью фотообложки, сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: Газета.руГазета.ру

Возможность устанавливать фотографии в качестве обложек в бизнес-аккаунтах стала доступна в апреле для пользователей WhatsApp Business на iOS. На данный момент новая функция находится в стадии разработки для бета-версии приложения WhatsApp на Android и ПК.

На опубликованном порталом скриншоте показано, как будет выглядеть бизнес-аккаунт с установленной фотографией обложки на примере WhatsApp для Windows. Подобные улучшения призваны сильнее выделять бизнес-аккаунты на фоне пользовательских профилей.

О сроках появления функции за пределами бета-версий не сообщается.

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