В WhatsApp появится новая функция

У пользователей бизнес-профилей WhatsApp появится возможность украсить аккаунт с помощью фотообложки, сообщает портал WABetaInfo.
Возможность устанавливать фотографии в качестве обложек в бизнес-аккаунтах стала доступна в апреле для пользователей WhatsApp Business на iOS. На данный момент новая функция находится в стадии разработки для бета-версии приложения WhatsApp на Android и ПК.
На опубликованном порталом скриншоте показано, как будет выглядеть бизнес-аккаунт с установленной фотографией обложки на примере WhatsApp для Windows. Подобные улучшения призваны сильнее выделять бизнес-аккаунты на фоне пользовательских профилей.
О сроках появления функции за пределами бета-версий не сообщается.