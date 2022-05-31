Названы самые продаваемые умные часы

Аналитическая фирма Counterpoint Research опубликовала отчет об исследовании рынка умных часов за первый квартал 2022 года. Результаты показывают, что, несмотря на замедление темпов роста экономики, общие продажи наручных гаджетов выросли на 13%.

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Первенство на рынке по-прежнему удерживает Apple — корпорации принадлежит 35,9% глобального оборота умных часов. Компания смогла увеличить прибыль на 14% за счет отложенного запуска Apple Watch 7.

На втором месте находится Samsung — ее доля составляет 10,1%. Компания показала незначительный рост на фоне прошлого года, однако объем продаж вырос аж на 46% благодаря популярности часов Galaxy Watch 4.

Наконец, на третьем месте расположилась Huawei с долей 7,2%. Ее гаджеты все еще занимают слабую позицию на международном рынке из-за ограничений на работу служб Google, в связи с чем процент поставок на китайский рынок постепенно возрастает.