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28 минут назад

Названы самые продаваемые умные часы

Мария Иванова

Аналитическая фирма Counterpoint Research опубликовала отчет об исследовании рынка умных часов за первый квартал 2022 года. Результаты показывают, что, несмотря на замедление темпов роста экономики, общие продажи наручных гаджетов выросли на 13%.

Названы самые продаваемые умные часы
Фото: ТАССТАСС

Первенство на рынке по-прежнему удерживает Apple — корпорации принадлежит 35,9% глобального оборота умных часов. Компания смогла увеличить прибыль на 14% за счет отложенного запуска Apple Watch 7.

На втором месте находится Samsung — ее доля составляет 10,1%. Компания показала незначительный рост на фоне прошлого года, однако объем продаж вырос аж на 46% благодаря популярности часов Galaxy Watch 4.

Наконец, на третьем месте расположилась Huawei с долей 7,2%. Ее гаджеты все еще занимают слабую позицию на международном рынке из-за ограничений на работу служб Google, в связи с чем процент поставок на китайский рынок постепенно возрастает.

Однако самый неожиданный результат показала Xiaomi. Компания вырвалась в пятерку лидеров и закрепилась на четвертом месте благодаря рекордному росту продаж на 69%. Эксперты отмечают, что значительная часть поставок приходится на бюджетные устройства стоимостью до $100.

Наука и техника,Google,Apple,
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