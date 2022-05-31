Новые часы Samsung разочаруют поклонников

В сети появлялись противоречивые сообщения о новой модели умных часов Samsung. Некоторые говорили, что Galaxy Watch 5 Pro будут оснащены вращающимся безелем, другие, что нет. Теперь инсайдер расставил точки над i в этом вопросе.

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По словам информатора Ice Universe, Galaxy Watch 5 Pro разочаруют поклонников, которые ждут, что у часов будет вращающийся безель.

Ранее также стало известно, что Galaxy Watch 5 Pro будут поставляться с большой батареей ёмкостью 580 мАч. Вполне возможно, что Samsung пришлось отказаться от культового элемента дизайна, чтобы разместить такую массивную батарею в будущих умных часах.