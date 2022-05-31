Microsoft выпустит доступный ноутбук

Как сообщает издание The Verge, Microsoft собирается выпустить ноутбук Surface Laptop Go 2 — обновленную версию бюджетной модели 2020 года. Информация о грядущем релизе просочилась в Сеть через один из корейских магазинов техники.

Если верить утечке, главным отличием новинки от оригинального ноутбука станет новый процессор Intel Core из последней линейки под названием Tiger Lake. Также в продаже появятся варианты Surface Laptop Go 2 на базе старого двухъядерного чипа Intel Core i5-1135G7 (2,4 — 4,2 ГГц). Кроме процессора обновленная модель практически не отличается от предыдущей: тот же 12,4-дюймовый экран, тот же комплект разъемов (1 USB Type-A, 1 USB Type-C, 1 mini-jack для наушников). Хотя согласно утекшей информации объем оперативной памяти и SSD-накопителя Surface Laptop Go 2 составит минимум 8 ГБ и 128 ГБ соответственно — это в два раза больше, чем предлагала первая версия.