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34 минуты назад

Microsoft выпустит доступный ноутбук

Мария Иванова

Как сообщает издание The Verge, Microsoft собирается выпустить ноутбук Surface Laptop Go 2 — обновленную версию бюджетной модели 2020 года. Информация о грядущем релизе просочилась в Сеть через один из корейских магазинов техники.

Microsoft выпустит доступный ноутбук
Фото: MicrosoftMicrosoft

Если верить утечке, главным отличием новинки от оригинального ноутбука станет новый процессор Intel Core из последней линейки под названием Tiger Lake. Также в продаже появятся варианты Surface Laptop Go 2 на базе старого двухъядерного чипа Intel Core i5-1135G7 (2,4 — 4,2 ГГц). Кроме процессора обновленная модель практически не отличается от предыдущей: тот же 12,4-дюймовый экран, тот же комплект разъемов (1 USB Type-A, 1 USB Type-C, 1 mini-jack для наушников). Хотя согласно утекшей информации объем оперативной памяти и SSD-накопителя Surface Laptop Go 2 составит минимум 8 ГБ и 128 ГБ соответственно — это в два раза больше, чем предлагала первая версия.

Официальный анонс ноутбука ожидается в ближайшее время. По различным оценкам, стоимость базовой модели составит $650.

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