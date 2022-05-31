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44 минуты назад

Учёные обнаружили «побег» планеты из Солнечной системы

Ferra.ru

Учёные сделали около 14 тысяч симуляций развития Солнечной системы и увидели, что загадочная гигантская планета, которую ищут последние годы, могла просто «сбежать» от звезды.

Ученые обнаружили «побег» планеты из Солнечной системы
Фото: FerraFerra

Моделирование, описанное в статье в журнале Nature, показало, что на заре Солнечной системы газовые планеты-гиганты имели круглые и регулярные орбиты. Но вокруг Солнца в то время был протопланетный диск из газа. Внутри него звезда нагревалась и «вытесняла» газ из диска. Этот газ уводил за собой газовые планеты-гиганты.

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Планетам земной группы повезло больше: они сформировались уже после этого периода нестабильности. А вот предполагаемая гигантская Девятая планета могла быть вытеснена из ранней Солнечной системы. Именно поэтому попытки её найти были безуспешными.

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