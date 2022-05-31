Ученые обнаружили «побег» планеты из Солнечной системы

Учёные сделали около 14 тысяч симуляций развития Солнечной системы и увидели, что загадочная гигантская планета, которую ищут последние годы, могла просто «сбежать» от звезды.

Фото: Ferra Ferra

Моделирование, описанное в статье в журнале Nature, показало, что на заре Солнечной системы газовые планеты-гиганты имели круглые и регулярные орбиты. Но вокруг Солнца в то время был протопланетный диск из газа. Внутри него звезда нагревалась и «вытесняла» газ из диска. Этот газ уводил за собой газовые планеты-гиганты.