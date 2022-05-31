Что делать, если телефон упал в воду: выключить или положить в рис?

Вода — главный враг любого электронного устройства. Особенно смартфонов, которые летом регулярно путешествуют со своими хозяевами на пляжи, реки и другие водоемы. Но что делать, если телефон случайно упал в воду? Без паники — мы обо всем расскажем в инструкции.
Прежде всего, если телефон упал в воду или вы опасаетесь, что влага попала внутрь устройства, нужно немедленно выключить его. Даже современные влагостойкие смартфоны не выдерживают более 30 минут под водой, поэтому чем быстрее вы среагируете, тем выше шанс, что мобильник получится спасти.
Не нажимайте на кнопки, не пытайтесь перезагрузить систему — просто выключите его и положите на любую ровную поверхность (можно подстелить под него пару бумажных полотенец). Если телефон стоит на зарядке, то сначала обязательно вытащите адаптер из розетки и только потом выключайте смартфон. Аккуратно протрите его тряпочкой из микрофибры или любой другой впитывающей тканью. Извлеките SIM-карту, снимите чехол и экранную пленку — эти вещи могут затруднить просушку. Также стоит вытащить батарею, если конструкция корпуса позволяет.
Дальнейшие шаги зависят от того, есть ли поблизости сервисный центр, который обслуживает телефоны вашего бренда. При первой же возможности стоит обратиться к специалистам: они смогут безопасно разобрать устройство, проверить его состояние и заменить пострадавшие компоненты. Если вы не можете отдать смартфон в сервисный центр, то лучше оставить его в покое как минимум на сутки в теплом помещении (но не под прямыми солнечными лучами), чтобы высушить хотя бы часть влаги. Не пытайтесь включить телефон, не ставьте его на зарядку и не подсоединяйте к компьютеру — это может привести к короткому замыканию и создать еще больше проблем.
Если по прошествии суток вы не сможете включить смартфон, остается только визит в сервисный центр: в домашних условиях исправить неполадки не выйдет.
В Интернете можно найти много инструкций о том, как спасти намокший смартфон без дорогостоящего ремонта, но на практике большинство народных методов вряд ли помогут. Некоторые вообще способны сделать ситуацию хуже.
Однако есть и два сравнительно безопасных метода, которые могут повысить шансы смартфона. Имейте в виду, что они не отменяют рекомендации обратиться в сервисный центр — своими руками вы можете оказать лишь первую помощь.