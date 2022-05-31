На складе Samsung случился пожар

Пожар произошёл поздно вечером в воскресенье на складе Samsung в провинции Самутпракан в Таиланде. К счастью, обошлось без жертв, но некоторые товары всё же пострадали.

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Местные власти направили на место пожара 20 машин. Специалистам потребовался примерно час, чтобы взять ситуацию под контроль. На складе Samsung были электроприборы, но компания ещё не оценила ущерб. Как сообщается, огонь вспыхнул в задней части склада, а затем перекинулся внутрь здания.

Местная полиция подозревает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Сотрудники службы безопасности, охранявшие склад Samsung, пытались потушить огонь с помощью огнетушителей. Когда это не удалось, они позвонили в специальные службы.