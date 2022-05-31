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11 минут назад

На складе Samsung случился пожар

Ferra.ru

Пожар произошёл поздно вечером в воскресенье на складе Samsung в провинции Самутпракан в Таиланде. К счастью, обошлось без жертв, но некоторые товары всё же пострадали.

На складе Samsung случился пожар
Фото: ReutersReuters

Местные власти направили на место пожара 20 машин. Специалистам потребовался примерно час, чтобы взять ситуацию под контроль. На складе Samsung были электроприборы, но компания ещё не оценила ущерб. Как сообщается, огонь вспыхнул в задней части склада, а затем перекинулся внутрь здания.

Местная полиция подозревает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Сотрудники службы безопасности, охранявшие склад Samsung, пытались потушить огонь с помощью огнетушителей. Когда это не удалось, они позвонили в специальные службы.

Это не первый пожар на объектах Samsung за последние годы. В 2017 году загорелся завод Samsung SDI в Китае. В 2020 году было ещё несколько пожаров.

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