Изучению российского космического коронавируса помешали санкции

Изучению белка коронавируса, выращенного на российском сегменте Международной космической станции (МКС), помешали санкции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера российской компании 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.

Фото: NASA NASA

«Исследования еще не начинались, потому что их планировалось проводить в лаборатории во Франции, ввиду понятных причин сейчас пришел отказ на проведение исследований», — сказал он.

Хесуани отметил, что в настоящее время рассматривается возможность отправки образцов на изучение в другие лаборатории, в частности, в Китай. «Пока четких дат нет. Мы, наверное, сначала поставим другие белки, потому что по неотработанной логистике отправлять материал, который очень ценен, было бы неправильно с нашей стороны», — сказал собеседник.

В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что правительство России приняло решение по поводу будущего программы МКС, однако пока оно публично не будет озвучено.