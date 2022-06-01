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30 минут назад

Черные дыры оказались способны вылетать из своей галактики при столкновении

Lenta.ruиещё 1

Специалисты Института гравитационной физики Общества Макса Планка выявили, что черные дыры способны вылетать из своей галактики при столкновении с другими черными дырами. Выводы работы опубликованы в Physical Review Letters.

Черные дыры оказались способны вылетать из своей галактики при столкновении
Фото: NASANASA

В ходе проведенного анализа оказалось, что в случае слияния двух черных дыр объект, имеющий большую массу, может разогнаться до такой скорости, что способен вылететь из своей галактики.

Ученые считают, что такой толчок черным дырам придает гравитационная отдача, которая образуется в результате столкновения. Исследование показало, что черная дыра, образовавшаяся в результате такого слияния, была выкинута в космос со скоростью близкой к пяти миллионам километров в час.

Ранее сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл заметили новый тип массивных черных дыр в карликовых галактиках. Это открытие позволит специалистам изучить, каким образом галактики эволюционируют вместе с черными дырами, вокруг которых они вращаются.

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