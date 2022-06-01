Черные дыры оказались способны вылетать из своей галактики при столкновении

Специалисты Института гравитационной физики Общества Макса Планка выявили, что черные дыры способны вылетать из своей галактики при столкновении с другими черными дырами. Выводы работы опубликованы в Physical Review Letters.

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В ходе проведенного анализа оказалось, что в случае слияния двух черных дыр объект, имеющий большую массу, может разогнаться до такой скорости, что способен вылететь из своей галактики.

Ученые считают, что такой толчок черным дырам придает гравитационная отдача, которая образуется в результате столкновения. Исследование показало, что черная дыра, образовавшаяся в результате такого слияния, была выкинута в космос со скоростью близкой к пяти миллионам километров в час.