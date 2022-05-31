Астрономы нашли новый класс нейтронных звезд

Большинство пульсаров — остатков выгоревших и взорвавшихся звезд, радиоизлучающих нейтронных звезд — вращаются со скоростью свыше оборота в секунду, однако Маниша Калеб из британского Манчестерского университета и ее коллеги обнаружили особенно странный пульсар, расположенный на расстоянии примерно в 1300 световых лет от Земли, который совершает полный оборот за 76 с. «Это очень необычный тип радиоизлучающих нейтронных звезд, — говорит Калеб. — Он, можно сказать, находится на «кладбище нейтронных звезд» и уже не должен испускать радиоимпульсы. Это как звезда-зомби». Пульсары обычно делают оборот каждые 0,25–2 с или даже чаще, но по мере своего старения они постепенно замедляют вращение. В конце концов они перестают посылать импульсы и становятся обычными нейтронными звездами, отправляясь на «звездное кладбище». Граница, на которой это происходит, известна как «линия смерти».