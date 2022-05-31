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1 час назад

У мирового рейтинга суперкомпьютеров появился новый лидер

Газета.Ru

Суперкомпьютер Frontier на базе процессоров AMD стал новым лидером рейтинга самых мощных суперкомпьютеров в мире — Тор500. Сообщение об этом появилось на сайте ресурса VideoCardz.

У мирового рейтинга суперкомпьютеров появился новый лидер
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Frontier установлен в Ок-Риджской национальной лаборатории (США). Устройство размером с несколько морских грузовых контейнеров разработано компанией HPE Cray EX на базе процессоров AMD Epyc64C и видеоускорителей AMD Instinct MI250X.

Номинальная вычислительная мощность Frontier равна 1,1 exaFLOPS («экзафлопc»). Это первый в мире компьютер, достигший такого показателя. Для сравнения: мощность второго самого сильного суперкомпьютера в мире — Fugaku — равна лишь 442 PFLOPS («петафлопс»), что более чем в два раза меньше, чем у Frontier.

Кстати, российские суперкомпьютеры тоже участвовали в рейтинге Тор500. Наивысшего результата среди отечественных машин достиг кластер «Ломоносов» — в 2009 году он добрался до 12 строчки рейтинга.

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