У мирового рейтинга суперкомпьютеров появился новый лидер

Суперкомпьютер Frontier на базе процессоров AMD стал новым лидером рейтинга самых мощных суперкомпьютеров в мире — Тор500. Сообщение об этом появилось на сайте ресурса VideoCardz.

Frontier установлен в Ок-Риджской национальной лаборатории (США). Устройство размером с несколько морских грузовых контейнеров разработано компанией HPE Cray EX на базе процессоров AMD Epyc64C и видеоускорителей AMD Instinct MI250X.

Номинальная вычислительная мощность Frontier равна 1,1 exaFLOPS («экзафлопc»). Это первый в мире компьютер, достигший такого показателя. Для сравнения: мощность второго самого сильного суперкомпьютера в мире — Fugaku — равна лишь 442 PFLOPS («петафлопс»), что более чем в два раза меньше, чем у Frontier.