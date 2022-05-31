Ракету-носитель "Донбасс" доставили на Байконур

Ракета-носитель «Донбасс» доставлена на стартовый комплекс «Восток» космодрома Байконур, передает Общественное телевидение России.
Запуск запланирован на 3 июня. Он будет посвящен борьбе ЛНР и ДНР за мир, свободу и безопасность.
Пока ракета находится в горизонтальном положении. А в ближайшее время будет установлена на стартовую систему. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги независимых республик, а на вторую ступень — надпись «Донбасс».
На МКС корабль «Прогресс МС 20» доставит две с половиной тонны груза. Это оборудование для проведения научных экспериментов, питание и топливо для дозаправки.