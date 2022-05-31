Ракету-носитель "Донбасс" доставили на Байконур

Ракета-носитель «Донбасс» доставлена на стартовый комплекс «Восток» космодрома Байконур, передает Общественное телевидение России.

Фото: ТАСС ТАСС

Запуск запланирован на 3 июня. Он будет посвящен борьбе ЛНР и ДНР за мир, свободу и безопасность.

Пока ракета находится в горизонтальном положении. А в ближайшее время будет установлена на стартовую систему. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги независимых республик, а на вторую ступень — надпись «Донбасс».