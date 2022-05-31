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1 час назад

Ракету-носитель "Донбасс" доставили на Байконур

Газета.Ruиещё 1

Ракета-носитель «Донбасс» доставлена на стартовый комплекс «Восток» космодрома Байконур, передает Общественное телевидение России.

Ракету-носитель "Донбасс" доставили на Байконур
Фото: ТАССТАСС

Запуск запланирован на 3 июня. Он будет посвящен борьбе ЛНР и ДНР за мир, свободу и безопасность.

Пока ракета находится в горизонтальном положении. А в ближайшее время будет установлена на стартовую систему. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги независимых республик, а на вторую ступень — надпись «Донбасс».

На МКС корабль «Прогресс МС 20» доставит две с половиной тонны груза. Это оборудование для проведения научных экспериментов, питание и топливо для дозаправки.

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