На реке Тигр всплыл древний город. А потом снова утонул

Археологический памятник возрастом 3400 лет второй раз за последние три года ушел под воду Мосульского водохранилища.

Фото: Universities of Freiburg and Tübingen, KAO Universities of Freiburg and Tübingen, KAO

Группа немецких и курдских археологов обнаружила город, который они датировали возрастом в 3400 лет и посчитали относящимся к государству Митанни. Впрочем, «обнаружили» — не слишком подходящее слово: дело в том, что в 2019 году его уже находили, а потом потеряли.

Видео дня

Мосульское водохранилище расположено на реке Тигр, выше по течению от города Мосул (север Ирака). И это водохранилище — источник постоянной головной боли представителей самых разных организаций: ООН, армии США (уже в прошлом) и даже археологов.

Плотина этого самого крупного в Ираке водохранилища построена на нестабильном грунте: земляной берег Тигра в том месте расположен над гипсовой породой. А если добавить сюда непростую военно-политическую обстановку, которая сложилась после смерти Саддама Хусейна на севере Ирака, то озабоченность международных организаций легко понять.

Кроме плохого состояния самой плотины, существует проблема неправильного забора воды. Так, в начале этого года из-за сильной засухи в стране уровень воды в водохранилище серьезно упал — мало того что Тигр был не таким полноводным, как обычно, к тому же воду активно разбирали для поливов.

В результате из-под воды появился город с дворцом и несколькими большими зданиями. Ученые предполагают, что это Захику — один из центров империи Митанни, упоминания о котором есть в древних источниках, но, к сожалению, без указания местоположения.

Непредвиденное «всплытие» поставило археологов перед необходимостью как можно быстрее раскопать и задокументировать хотя бы часть этого большого и важного города, пока он опять не ушел под воду. Группу для спасательных раскопок собрали за несколько дней, а работу проводили с экстремальной для археологов скоростью, поскольку не было ясно, когда уровень воды в водохранилище снова поднимется.

За короткий период исследователям удалось в основном составить карту города. Помимо дворца, который уже был задокументирован во время предыдущего «всплытия», обнаружили еще несколько крупных зданий: массивное укрепление со стеной и башнями, монументальное многоэтажное складское здание и промышленный комплекс. Обширный городской комплекс относится ко времени существования империи Миттани (XVII-XIII века до нашей эры), которая контролировала значительные части севера Месопотамии и Сирии.

В помещении, которое археологи назвали складским, нашли множество разнообразных товаров, привезенных со всего региона и из Египта. Вполне возможно, что город находился на перекрестье торговых путей — и с большой долей вероятности там была переправа через Тигр.

Дело в том, что наличие столь полноводной реки было серьезным препятствием для путешественников всех сортов — от воинов до торговцев. Например, Ассирия превратилась из города-государства в могущественную (и первую в истории) империю благодаря тому, что, по мнению ученых, контролировала переправы через Тигр.

Большое удивление у археологов вызвало то, как хорошо сохранились стены — иногда до высоты в несколько метров. И это несмотря на то, что они сделаны из высушенного на солнце глинобитного кирпича и находились под водой более 40 лет. Столь хорошая сохранность объясняется тем, что город был разрушен землетрясением около 1350 года до нашей эры, во время которого обрушившиеся верхние части стен погребли здания.

Особый интерес представляет обнаружение пяти керамических сосудов, содержавших свыше сотни клинописных табличек. Предварительно их датировали среднеассирийским периодом (XIV-XI века), то есть практически сразу после землетрясения, разрушившего город.

Это период упадка Митанни и возвышения Ассирии. Надо отметить, что в свое время хурриты из Митанни серьезно потеснили ассирийцев в Месопотамии. Например, Ниневия (в 40 километрах от водохранилища, территория современного Мосула), будущая блестящая столица Ассирии, в XV-XIV веках до нашей эры находилась под властью Митанни. И лишь в 1365 году до нашей эры ассирийский царь Ашшур-убаллит I отвоевал ее обратно.

Исследователи надеются, что расшифровка табличек предоставит важную информацию о конце существования города митаннийского периода и начале ассирийского правления в регионе.