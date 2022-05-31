Инопланетные цивилизации могут путешествовать на планетах-сиротах

Таинственный сигнал Wow! мог исходить от цивилизации, переезжающей в новую звездную систему «на борту» свободнолетающей планеты — темной и почти невидимой.

Фото: NASA, JPL-Caltech NASA, JPL-Caltech

Ни одна звезда не может светиться вечно, без конца поддерживая стабильные условия на своих планетах. Цивилизация, которой удастся выжить и развиваться достаточно долго, рано или поздно столкнется с этой проблемой, и ей потребуется «переезжать» на новое подходящее место. В фантастике для этого часто строят огромные межзвездные корабли, но вообще можно обойтись более экономичным средством передвижения — свободнолетающими планетами. Перемещаясь от одной звездной системы к другой, они способны доставлять до нового дома целые цивилизации. Такой сценарий рассматривается в статье, опубликованной в International Journal of Astrobiology.

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Планеты-сироты не редкость в нашей Галактике. Случайная игра гравитации может выбрасывать их прочь из материнской системы, отправляя в долгий свободный полет. Такие планеты не освещаются близкой звездой и остаются почти невидимыми для наших инструментов, поэтому даже оценки их численности остаются весьма приблизительными. Тем не менее иногда их удается заметить: например, в момент прохождения планеты на фоне более далеких светил. Планеты-сироты могут сохранять спутники и океаны под поверхностью, так что теоретически способны даже быть обитаемыми.

В новой работе астрофизик из Хьюстонского общественного колледжа Ирина Романовская предположила, что инопланетная цивилизация, готовящаяся к «переезду», может воспользоваться пролетающей мимо планетой-сиротой, чтобы перебраться на нее и отправиться в долгий путь к новой звездной системе. Подходящие миры могут появляться и в самой материнской системе, если перемены в умирающей звезде выбросят одну из ее планет прочь. Кроме того, вполне развитая цивилизация способна сама создать планету-сироту: для этого достаточно использовать один из крупных объектов на периферии планетной системы, придав ему соответствующее ускорение.

В отсутствие излучения материнской звезды основным источником энергии на такой планете может быть контролируемый термоядерный синтез. Устройство жилищ и инфраструктуры под поверхностью позволит защититься от убийственной космической радиации. Добравшись до цели, можно переселиться на более подходящую планету или же вывести свою планету-сироту на стабильную орбиту вокруг новой звезды.