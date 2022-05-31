Российское ПО в сфере кибербезопасности подорожало

Каждая вторая компания в РФ заметила подорожание программного обеспечения для кибербезопасности российского производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Ростелеком-Солара».

В каждой 10-й организации столкнулись с отказом со стороны поставщиков в части гарантий сроков поставок.

Исследование устроили путем опроса более 100 фирм в государственном и коммерческом секторах.

Оказалось, что более половины (58%) заявили, что с марта цены текущего года на российские средства защиты выросли более чем на 20%; причем 46% заметили задержку поставок.

В 2023 году средства защиты российского производства рассчитывают перейти 84% предприятий.

У половины заказчиков среди коммерческих предприятий доля российского ПО не превышает 15%, уточняется в исследовании.