Российское ПО в сфере кибербезопасности подорожало

Каждая вторая компания в РФ заметила подорожание программного обеспечения для кибербезопасности российского производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Ростелеком-Солара».
В каждой 10-й организации столкнулись с отказом со стороны поставщиков в части гарантий сроков поставок.
Исследование устроили путем опроса более 100 фирм в государственном и коммерческом секторах.
Оказалось, что более половины (58%) заявили, что с марта цены текущего года на российские средства защиты выросли более чем на 20%; причем 46% заметили задержку поставок.
В 2023 году средства защиты российского производства рассчитывают перейти 84% предприятий.
У половины заказчиков среди коммерческих предприятий доля российского ПО не превышает 15%, уточняется в исследовании.
В государственном секторе у каждой третьей компании (33%) на российские средства защиты приходится уже свыше 60% установок.