В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
48 минут назад

В РФ зафиксировали рост цен на российское ПО в сфере кибербезопасности

Газета.Ru

Каждая вторая компания в РФ заметила подорожание программного обеспечения для кибербезопасности российского производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Ростелеком-Солара».

Российское ПО в сфере кибербезопасности подорожало
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В каждой 10-й организации столкнулись с отказом со стороны поставщиков в части гарантий сроков поставок.

Исследование устроили путем опроса более 100 фирм в государственном и коммерческом секторах.

Оказалось, что более половины (58%) заявили, что с марта цены текущего года на российские средства защиты выросли более чем на 20%; причем 46% заметили задержку поставок.

В 2023 году средства защиты российского производства рассчитывают перейти 84% предприятий.

У половины заказчиков среди коммерческих предприятий доля российского ПО не превышает 15%, уточняется в исследовании.

В государственном секторе у каждой третьей компании (33%) на российские средства защиты приходится уже свыше 60% установок.

Наука и техника,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители