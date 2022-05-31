Россияне пожаловались на сбои в работе наушников

Сбои в работе беспроводных наушников наблюдаются в России, по данным экспертов, это связано с большим количеством работающих в определенном частотном диапазоне устройств. Об этом пишут Известия.

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Издание отмечает, что о сбоях известно пользователям, экспертам рынка электроники, специалистам по использованию радиочастот. Владельцы беспроводных наушников сталкиваются с проблемами со звуком, кроме того, девайсы периодически отключаются от телефона.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, наушники нередко «хрипят и глохнут» в метро, на стадионах, в других местах скопления пользователей. Эксперт объяснил, что Bluetooth-устройства используют частотный диапазон 2,4 ГГц, его емкость ограничена, а гаджетов становится все больше и они мешают друг другу. Этой же частотой пользуются «умные» колонки и домашние Wi-Fi-роутеры, пишет Газета.ру.