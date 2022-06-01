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1 час назад

Xiaomi запустила в России распродажу со скидками до 30 тысяч рублей

Ferra.ruиещё 1

Пока ряд зарубежных компаний окончательно уходят из России, Xiaomi, наоборот, решила порадовать своих российских фанатов.

Xiaomi запустила в России распродажу со скидками до 30 тысяч рублей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представители бренда заявили о запуске свежей распродажи — «Праздничная неделя Redmi». Она стартовала вчера, 30 мая, и продлится до 6 июня. В рамках неё обещано множество различных приятных скидок.

Так, например, 75-дюймовый телевизор Mi TV Q1 можно приобрести на 30 тыс рублей дешевле обычного — за 139 990 рублей вместо 169 990.

Не такая большая, но всё ещё весомая скидка предлагается при покупке флагманского Xiaomi 12 Pro. Стандартная цена устройства — 134 990 рублей, но сейчас его можно приобрести за 114 990 рублей.

Оставшиеся скидки можно найти на официальной странице промо-акции.

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