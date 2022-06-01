Млечный Путь могут населять враждебные инопланетные цивилизации

Млечный Путь содержит десятки тысяч потенциально обитаемых планет, и примерно на четырех из них могут встретиться враждебные инопланетные цивилизации, готовые вторгнуться на Землю в случае такой возможности. Таким образом, шансы на то, что люди столкнутся с инопланетной агрессией, на два порядка меньше, чем на уничтожение Земли гигантским астероидом. Такое мнение высказал астроном-любитель Альберто Кабальеро, прославившийся недавно статьей с указанием на возможный источник инопланетного сигнала «Wow!», принятого в 1970-х годах. Его новая статья опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org и еще не прошла профессиональное рецензирование.

В основу своего исследования Кабальеро, числящийся в настоящее время аспирантом в Университете Виго в Испании и занимающийся проблемами разрешения конфликтов, положил историю человечества. Он считает, что его оценка может послужить отправной точкой для дебатов об отправке межзвездных радиосообщений на близлежащие потенциально обитаемые планеты. «В этой статье делается попытка дать оценку распространенности враждебных внеземных цивилизаций путем экстраполяции вероятности того, что мы как человеческая цивилизация нападем или вторгнемся на обитаемую экзопланету, как только станем цивилизацией Типа I по шкале Кардашева, т.е. способной к межзвездным путешествиям, — пишет Кабальеро. — Оценка основана на мировой истории вторжений в прошлом веке, военных возможностях вовлеченных в эти конфликты стран и глобальных темпах роста потребления энергии».

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