В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
13 минут назад

Прототип Pixel 7 появился на аукционе eBay

Газета.Ruиещё 1

Спустя несколько недель после того, как прототип Pixel Watch был потерян в ресторане, неизвестный попытался продать смартфон Pixel 7 на eBay, сообщает портал Engadget. Судя по логотипу на задней крышке устройство является инженерным образцом.

Прототип Pixel 7 появился на аукционе eBay
Фото: GoogleGoogle

Изображения, опубликованные продавцом, показали, что передняя часть новинки схожа с прошлогодним Pixel 6, а блок камеры на задней панели также получил два модуля.

Внимательные пользователи сети также обратили внимание на то, что в отражении смартфона виден продавец, в руках которого находится Pixel 7 Pro. Это говорит о том, что, кем бы ни был продавец, у него был доступ к обеим моделям предстоящей линейки Pixel.

В описании продавец также раскрыл некоторые характеристики устройства. Так, стало известно, что Pixel 7 работает под управлением Android 13, имеет 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти.

В скором времени объявление закрыли, поскольку «оно содержало ошибку».

Google анонсировала Pixel 7 и 7 Pro в ходе конференции Google I/O. Старт продаж смартфонов намечен на осень 2022 года.

Наука и техника,eBay,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители