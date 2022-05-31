Прототип Pixel 7 появился на аукционе eBay

Спустя несколько недель после того, как прототип Pixel Watch был потерян в ресторане, неизвестный попытался продать смартфон Pixel 7 на eBay, сообщает портал Engadget. Судя по логотипу на задней крышке устройство является инженерным образцом.

Фото: Google Google

Изображения, опубликованные продавцом, показали, что передняя часть новинки схожа с прошлогодним Pixel 6, а блок камеры на задней панели также получил два модуля.

Внимательные пользователи сети также обратили внимание на то, что в отражении смартфона виден продавец, в руках которого находится Pixel 7 Pro. Это говорит о том, что, кем бы ни был продавец, у него был доступ к обеим моделям предстоящей линейки Pixel.

В описании продавец также раскрыл некоторые характеристики устройства. Так, стало известно, что Pixel 7 работает под управлением Android 13, имеет 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти.

В скором времени объявление закрыли, поскольку «оно содержало ошибку».