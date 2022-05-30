В коде Android обнаружили неизвестное устройство от Google

Редакция портала 9to5google обнаружила в общедоступном коде Android Open Source Project экран для неизвестного устройства от Google.

Ранее в строках того же кода были обнаружены ключевые характеристики дисплеев, которые значатся как C10 и P10 для Pixel 7 и Pixel 7 Pro соответственно. Также стало известно, что Pixel 7 и 7 Pro получили кодовые названия Panther (пантера) и Cheetah (гепард).

В дополнение к кодовым названиям уже анонсированных смартфонов теперь были обнаружены два неизвестных — Felix и Lynx (рысь). В 9to5google считают, что таинственными моделями могут быть бюджетный Pixel 7a и Pixel Notepad, работающие на базе фирменного чипсета Tensor второго поколения.

Вместе с упоминанием дисплеев C10 и P10 также был обнаружен экран G10. Эксперты не смогли обнаружить никаких связанных со смартфонами Google Pixel кодовых имен, которые начинаются с буквы G. По этой причине редакция портала считает, что дисплей с кодовым названием G10 предназначен для какого-то загадочного устройства от Google.

Отмечается, что G10 не является экраном для устройства бюджетной А-серии, поскольку он способен работать при частоте обновления изображения 120 Гц. Экран, как сообщается, производится китайской компанией BOE, одним из поставщиков Apple, имеет идентичные основные характеристики Pixel 6 Pro, включая разрешение 1440х3120, частоту обновления изображения и физический размер 71x155 мм. Эти данные исключают возможность того, что это может быть дисплей для планшета Pixel, который ожидается к выходу в 2023 году.