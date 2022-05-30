Аудитория ранее популярной соцсети в России уменьшилась в пять раз

В мае аудитория Instagram (владелец — Meta, запрещённая в РФ экстремистская организация) в России уменьшилась в пять раз. Данные озвучили на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре, сообщила «Лига безопасного интернета». Отмечается, что более пяти минут в день в Instagram проводят лишь 4% россиян. Ранее сообщалось, что после блокировки россияне стали проводить в соцсети в 13 раз меньше времени.

По данным Роскомнадзора, активная аудитория запрещённой в стране соцсети уменьшилась в пять раз. Уточнялось, что подсчитывали аудиторию, которая проводит в Instagram минимум пять минут в день.

Также отмечалось, что доля пользователей Facebook (владелец — Meta, запрещённая в РФ экстремистская организация) среди населения РФ за этот же период сократилась втрое. По данным Mediascope, всего платформой в России продолжают активно пользоваться 0,34% населения. Если учесть тех, кто тратит на Facebook в день менее пяти минут, показатель составит 1,2%.

Ранее «Секрет» рассказывал, что после блокировки Instagram* время, которое российские пользователи ежедневно тратят в этой соцсети, сократилось в 13 раз. С 11 по 15 марта россияне в среднем пользовались Instagram* 1 минуту в день, в то время как в начале февраля пользователи соцсети проводили в ней 13 минут.

14 марта Роскомнадзор внёс Instagram* в реестр запрещённых сайтов и начал блокировать ресурс. Сообщалось, что за один день блокировки число пользователей из России сократилось на 16%, до 34,2 млн россиян.